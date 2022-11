Gli effetti della guerra, vendite in calo e difficoltà nel trovare materie prime: Electrolux annuncia tagli al personale

"Si è delineata una situazione incerta e da approfondire dall’incontro con i vertici della Electrolux Italia Spa: l’azienda, a fronte di un livello di inflazione arrivata ai massimi storici e quindi insostenibile, ha dovuto annunciare tagli al personale e per l’Italia si prevedono circa 300 esuberi in tutti gli stabilimenti, dunque si parla anche di Forlì, tra impiegati e operai, che saranno gestiti in forma non traumatica e nell’ambito di un piano di investimenti a garanzia di un futuro di rilancio dell’azienda e quindi anche dei livelli occupazionali". Così il segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, che nel tardo pomeriggio di martedì ha partecipato al coordinamento, in forma di conferenza telematica, con i vertici aziendali insieme al segretario regionale Ugl Metalmeccanici dell'Emilia-Romagna, Francesco Stavale, e il segretario provinciale di Milano Ugl Metalmeccanici, Fabrizio Rigoldi, e la presenza delle Rsu degli stabilimenti di Forlì e Solaro.

"L’azienda si è mostrata non molto preoccupata per l’Italia - aggiunge il segretario nazionale Ugl Metalmeccanici -. Ma in ogni caso siamo di fronte ad una flessione di vendite dovute alla guerra in Ucraina, che rende difficoltoso il reperimento delle materie prime e che ha innalzato a livelli insostenibili i costi elettricità e gas. Al momento, riteniamo necessario fare ulteriore chiarezza sulla situazione che ci appare ancora nebulosa". Le parti hanno convenuto che prossimamente si terrà un altro incontro con data da stabilire e svolgimento a Milano.

In quell'occasione si parlerà anche degli investimenti futuri dell’azienda e si avranno più certezze sull’andamento futuro di Electrolux in Italia e delle varie sedi e del personale nel nostro Paese."Seguiamo la questione con la massima attenzione e da parte nostra conclude Stavale -, pur nell'evidenza di una situazione internazionale molto delicata e preoccupante, ci sarà il massimo impegno per tutelare presidi produttivi e personale in servizio. La nostra priorità, da sempre la priorità dell'Ugl, è la tutela del lavoro".

Nella foto a sinistra Spera e a destra Stavale