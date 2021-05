Electrolux, contratto integrativo: dopo il no all'accordo le Rsu chiedono un confronto

"Riaprire subito il confronto con l’azienda, non prima di aver fatto il coordinamento sindacale unitario per fissare gli obiettivi rispondenti alla volontà dei lavoratori". Così le Rsu dell'Electrolux di Forlì dopo il no all’ipotesi di accordo sull'integrativo. I sindacati chiedono un "confronto sulle criticità quotidiane", informando inoltre che si riservano "di proclamare tutte le iniziative necessarie, anche in sciopero, atte a riconquistare correttezza e rispetto".