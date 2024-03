Electrolux, incontro convocato dal Ministero. La Fiom: "Lavoratori esclusi"

Il Ministero delle Imprese e Made in Italy ha convocato per il 12 marzo a Roma, un incontro sulla situazione Electrolux. "La sorpresa è una mail di convocazione inviata solo ai sindacati nazionali, con un forte contingentamento della delegazione, con la presenza di 7 persone per sigla, il che significa esclusione della quasi totalità dei delegati Rsu (impiegati e operai) del Coordinamento nazionale Electrolux, che sono coloro che conoscono, vivono, interagiscono con la Direzione aziendale e di gruppo, vedono l'evoluzione della attività e della gestione del gruppo - informa la Fiom Cgil -. La delegazione aziendale non è citata nell'invito. C'è ne sarà uno separato. Anche questa una novità".

Per il sindacato si tratta di "una scelta sbagliata, in controtendenza con ciò che è sempre avvenuto in queste circostanze, nelle convocazioni del Gruppo, dove le delegazioni dei lavoratori e sindacati territoriali erano presenti in modo significativo, così come oltre alle Regioni, era previsto anche il contributo delle amministrazioni locali interessate. La scusa degli spazi non regge, stante che non sono cambiate le capienti sale ministeriali dove si fanno gli incontri. È una pura volontà politica sbagliata". Il prossimo incontro di trattativa di Gruppo è in programma il 20 marzo a Mestre