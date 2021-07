Electrolux, rinnovate le Rsu. Primo sindacato la Cgil, seguito dalla Uil e dall'Ugl. Fuori dalla rsu la Cisl

Si sono svolte tra 13 e 15 luglio le elezioni per il rinnovo della Rappresentati Sindacali dello stabilimento Electrolux di Forlì. ISi segnala un’altissima partecipazione al voto dei lavoratori con un’affluenza dell’83% tra gli operai e del 68% nello stabilimento denotando una forte voglia di partecipazione per l’elezione dei rappresentanti sindacali. La FIOM si conferma maggioranza tra gli operai, ottenendo 295 voti (44.7%), e anche a livello di stabilimento (con 311 voti, pari al 43.1%). La nuova RSU sarà composta da 5 delegati della FIOM CGIL (tutti operai), 4 delegati della UILM (3 operai e 1 impiegato) e 3 delegati dell’ UGL (2 operai E 1 impiegato). Resta fuori dalla RSU il sindacato Fim-Cisl. Recita una nota: "La Fiom ringrazia i candidati e tutti i lavoratori che, con il loro voto, confermano la fiducia in un sindacato serio, coerente e determinato: andiamo avanti con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro all’interno dello stabilimento. I 5 delegati eletti risultano Guidi Elisa con 97 preferenze, Cinzia Colaprico con 54, Loretta Sabattini con 46, Salvatore Romano con 35 e Fontana Gianluca con 21, a loro va tutto l’incoraggiamento per il complicato lavoro da svolgere nei prossimi anni a tutela dei lavoratori di Electrolux Forlì".

Esulta anche la Uilm che ha confermato quattri delegati, tre nel Collegio Operai e uno in quello Impiegati, dove ha vinto con 35 preferenze, eleggendo Barbara Cortesi. Nel collegio operai, la Uilm si conferma secondo sindacato, eleggendo Sabrina Grassi, Elisa Neri e Maurizio Brancher. Li ringraziamo per la loro instancabile attività a supporto delle lavoratrici e dei lavoratori, anche nei mesi più difficili della pandemia e nelle dure fasi del rinnovo del Contratto Integrativo di gruppo - affermano Luca Francia e Valerio Garattoni -. Per questo importante risultato, ringraziamo tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono recati alle urne in questi giorni, dando un grande esempio di partecipazione democratica".