Electrolux, rinnovo del contratto integrativo: il 76% dei dipendenti boccia l'accordo

Lo stabilimento forlivese dell'Electrolux di Forlì ha bocciato l’ipotesi di rinnovo del contratto integrativo di Gruppo. Il "no" è prevalso con il 76% dei dipendenti che hanno partecipato al referendum. "Questo risultato, a nostro avviso è dovuto alle criticità presenti nel contratto sulla gestione dell’orario di lavoro e dello straordinario su quota esente a disposizione dell’Azienda, senza accordo con l’Rsu - spiegano Valerio Garattoni e Luca Francia della Uilm Uil -. Nel merito, i nostri delegati dello stabilimento di Forlì, avendo ravvisato un forte malcontento tra i colleghi, non hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per poter tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori che stanchi dopo una settimana di lavoro in catena di montaggio, hanno esigenza di recuperare le energie psicofisiche senza essere comandati al lavoro di sabato".

"Tutto questo, evidenzia che la trattativa è stata lunga e sofferta, ha creato malcontento anche all’interno delle organizzazioni sindacali e in ogni caso, non ha prodotto un risultato soddisfacente per la maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori - continuano Garattoni e Francia -. Come Uilm Uil di Forlì pensiamo che ora il Sindacato debba farsi carico delle responsabilità che derivano dal voto negativo e siamo pertanto convinti che occorra quanto prima fare un coordinamento unitario con Fim e Fiom per riprendere la trattativa con Electrolux. Sarebbe infatti inconcepibile che in una fase come questa, le Organizzazioni Sindacali procedessero in ordine sparso, quando facendo fronte comune, dobbiamo cercare di riaprire la discussione per portare di fronte all'azienda quelle ragioni che hanno spinto tante lavoratrici e lavoratori a votare "no"". "Per il rispetto del voto dei lavoratori del gruppo, bisogna prendere aatto che l’ipotesi d’accordo è stata bocciata e si deve riprendere la trattativa, sgombrando dal tavolo ciò che i lavoratori del gruppo non vogliono", sostiene Cinza Colaprico di Fiom-Cgil.