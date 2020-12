Electrolux, si rinnova la governance: Manuela Soffientini nuovo presidente

Cambio al vertice di Electrolux Italia, azienda specializzata nel settore degli elettrodomestici. Manuela Soffientini, presidente e amministratore delegato di Electrolux Appliances, è stata nominata presidente di Electrolux Italia con effetto a partire dal primo gennaio. Soffientini è entrata in Electrolux nel 2012 alla guida del Cluster Italy, divisione commerciale del Gruppo in Italia. Manterrà la sua carica di presidente e amministratore delegato di Electrolux Appliances operando nella sede di Assago (Milano). Soffientini è anche presidente di Applia Italia, associazione che riunisce oltre 100 aziende che operano in Italia nel settore degli elettrodomestici e attrezzature professionali per ristorazione e ospitalità.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre nominato Massimiliano Ranieri, chief operations Officer BA Europe, amministratore delegato di Electrolux Italia con effetto a partire dal primo gennaio. Entrato nell’R&D di Electrolux nel 1997, Ranieri da allora ha ricoperto diversi ruoli manageriali a livello di Fabbrica, Ingegneria di Produzione e Qualità, fino a diventare nel 2019 capo mondiale della Qualità del Gruppo. Dal mese di novembre 2020 ricopre la carica di Chief Operations Officer BA Europe, guidando tutte le attività industriali europee di Electrolux. Soffientini e Ranieri sostituiscono Ernesto Ferrario, ad oggi presidente e Amministratore Delegato di Electrolux Italia, che lascerà il Gruppo il 31 dicembre.