Elette le Rsu dell'Alfamacchine: "Chiederemo un incontro con la direzione aziendale"

Giovedì si sono svolte per la prima volta le votazioni per eleggere le Rappresentanze Sindacali Unitarie all’interno dell'azienda Alfamacchine di Forlì, realtà metalmeccanica in espansione che attualmente conta una trentina di lavoratori. L’azienda, appartenente al gruppo americano Fletcher è specializzata nella produzione di macchine Underpinner, doppie troncatrici, elementi di fissaggio per chiodi a V e linguette flessibili e rigide per varie applicazioni. La Fiom Cgil ha visto eletti Davide Matteucci e Gabriele Tortorini.

"La partecipazione al voto da parte dei dipendenti è stata importante, sintomo della necessità di poter contare sulle Rsu per migliorare le condizioni di lavoro - informano dalla Fiom Cgil -. I due delegati, nonostante le leggi e gli avvenimenti degli ultimi anni che hanno reso più precario il lavoro dipendente, non hanno esitato ad esporsi in prima linea per rappresentare le necessità dei colleghi davanti alla direzione aziendale. Il primo impegno preso dai neoeletti rappresentanti sarà di chiedere un incontro con la direzione aziendale al fine di fare il punto sulla situazione aziendale, analizzare le condizioni di lavoro e di retribuzione previste in azienda".