Elezioni Confartigianato, comitato zonale Alto Bidente: alla presidenza confermato Eraldo Cucchi

Eraldo Cucchi è stato confermato presidente del comitato zonale dell’area di Civitella, Galeata e Santa Sofia. Alla vicepresidenza è stato nominato Luca Gabelli, mentre i consiglieri sono Claudio Bussi, Alessandro Cucchi, Marco Garoia, Eros Mambelli, Giovanni Milanesi, Caterina Tedaldi e Albano Venturini. Il presidente Cucchi chiarisce che "fra gli obiettivi del nuovo mandato c’è il confronto con le istituzioni locali per far sì che non si spengano i riflettori sull’emergenza viabilità. La Bidentina, soprattutto a causa del notevole traffico di mezzi pesanti che gravitano attorno allo stabilimento della Pollo del Campo, abbisogna di una manutenzione costante".

"La pericolosità dell’arteria è tristemente nota, anche per i recenti fatti di cronaca, che hanno riportato all’attenzione dei media locali le difficoltà vissute quotidianamente dai residenti", prosegue. Tra i temi sollevati dai rappresentanti del comitato zonale anche le prossime elezioni comunali che si terranno a maggio nel comune di Galeata: "I consiglieri in quanto portatori di interessi di imprese e dei cittadini, anche e soprattutto in un momento delicato come questo, si faranno promotori di iniziative di confronto con i candidati, per portare avanti il buon clima di collaborazione esistente con gli amministratori dei tre comuni di riferimento".

Un’ultima nota attiene all’abusivismo: "Gli anni del lockdown hanno portato un incremento nel sottobosco di chi esegue lavori in nero o senza le necessarie qualifiche professionali, con gravi rischi per chi affida i lavori a questi soggetti. Affidarsi agli abusivi non è solo un reato che può portare a sanzioni rilevanti in termini economici, ma mette a rischio la salute stessa del cliente, in ogni ambito: dalle manutenzioni in casa, all’auto, alla cura della persona. Per Confartigianato la qualità deve tornare a essere un valore premiante, contribuendo a sensibilizzare sul tema, affinché l’utente si affidi solo agli imprenditori che operano nel rispetto della normativa".