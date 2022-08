Elezioni, dalla legalità al Pnrr: le richieste di Confcommercio al mondo della politica

“Le ragioni delle imprese, la responsabilità della politica”. La Confcommercio ha predisposto un documento di sintesi per un confronto con le forze politiche in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. "E’ l’occasione - viene rimarcato - per tornare a rappresentare esigenze ed aspettative dei settori economici del commercio e dei pubblici esercizi, del turismo e della cultura, dei trasporti e della logistica, dei servizi alle persone ed alle imprese, ossia di quel terziario di mercato in cui operano imprese, lavoratori autonomi e professionisti, che concorrono in maniera determinante alla formazione del Pil e dell’occupazione del nostro Paese".

"Nel tempo di una pandemia ancora non conclusa e del ritorno di un teatro di guerra in Europa, nel tempo delle sfide epocali della transizione energetica e della transizione digitale, intendiamo così promuovere un confronto esigente con la politica sulle risposte necessarie per rispondere alle crisi e per rafforzare – attraverso buone riforme e buoni investimenti ed a partire dal Pnrr – la produttività complessiva del sistema Paese, la sua crescita, la sua occupazione, la sua coesione", viene aggiunto.

Sono in tutto sette le aree di intervento selezionate da Confcommercio: Legalità e sicurezza; Pnrr e politica di coesione; La riforma del fisco; Lavoro e contrattazione, politiche attive e formazione; Welfare; Non nuocere alla demografia; Dalla crisi energetica ad una politica per la sostenibilità come fattore di sviluppo. Il documento si conclude con cinque agende, rivolte ad altrettante aree di intervento: Turismo; Cultura; Professioni; Giovani; e Imprenditoria femminile.

Per l’avanzamento della riforma del sistema fiscale, evidenziano da Confcommercio, "occorre, anzitutto, proseguire nel processo di revisione dell’Irpef, Al contempo, al fine di stimolare l’iniziativa economica ed imprenditoriale, è necessario mantenere il regime forfettario di tassazione (flat tax) in favore dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi con ridotto volume di ricavi o compensi, con la contestuale previsione di un equo periodo transitorio a tassazione ridotta in caso di incremento di fatturato oltre il limite previsto, finalizzato ad un graduale approdo al regime ordinario di tassazione".

Sempre con riferimento alla tassazione del reddito di impresa, "occorre prevedere strumenti che – oltre a rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica dell’attività di impresa – favoriscano il reinvestimento degli utili nella propria azienda e, quindi, una maggiore patrimonializzazione ed una crescita dimensionale tanto delle imprese più piccole, quanto delle società di capitali".

Quanto al Pnrr, "il “cantiere” delle riforme e degli investiment non può andare perso. Servono continuità di governance e strutture operative. Vanno rafforzati il supporto amministrativo degli enti locali, ma anche partecipazione, informazione e monitoraggio". Viene sottolineato come "il Pnrr e le politiche ed i fondi per la coesione sono un’opportunità di assoluto rilievo per aree interne e territori montani. Per aree interne e territori montani, misure per la riqualificazione energetica e politiche per la sostenibilità costituiscono esigenze ed opportunità di particolare rilievo". In tema di legalità e sicurezza, invece, "vanno assicurate risorse adeguate per l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura".