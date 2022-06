Elezioni dell’Rsu all'Oleodinamica Forlivese: vince la Uilm

Lunedì si sono tenute per la prima volta le elezioni dell’Rsu all'Oleodinamica Forlivese, azienda metalmeccanica con sede a forli’ che progetta e realizza cilindri idraulici di precisione per varie applicazioni industriali. La Uilm ha vinto le elezioni, eleggendo Benvenuto Di Gemma, un delegato rsu con oltre il 50% dei voti. "Un riconoscimento importante che conferma la crescente fiducia nella nostra organizzazione nel territorio forlivese, un risultato che premia l’attenzione costante alle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori in questa diffiicilissima fase storica", affermano Luca Francia e Valerio Garattoni della segreteria della Uilm.