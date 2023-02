Elezioni dell'Rsu alla Aurel di Modigliana, bottino pieno per la Uilm Uil

Si sono svolte lunedì le elezioni dell'Rsu alla Aurel Spa, azienda di Modigliana punto di riferimento nello sviluppo e realizzazione di circuiti elettronici con applicazioni in automotive, biomedicale, domotica e telecomunicazioni. La Uilm ha eletto tre delegati su tre, Alessandro Serri Pini, Edoardo Samorì e Chiara Montevecchi. "Riteniamo che questo risultato sia frutto del lavoro di squadra che la Uilm svolge quotidianamente per cercare di rappresentare al meglio le istanze di lavoratrici e lavoratori e non è affatto un punto di arrivo, bensì, un punto di partenza perché in questa difficile fase economica occorre impegno costante per difendere i diritti di lavoratrici e lavoratori - afferma Luca Francia, della segreteria della Uilm -. Inoltre, in questo specifico territorio collinare in cui è più complesso fare impresa rispetto a chi è a ridosso dell’asse della Via Emilia-A14, la Uilm non farà mancare il proprio costruttivo supporto per stimolare la politica locale e regionale nella difesa delle industrie modiglianesi e dei relativi posti di lavoro, per contrastare depauperamento e spopolamento di queste aree".