Elezioni dell'Rsu alla Metal Work: la Uilm elegge per la prima volta un delegato

Giovedì si sono svolte le elezioni dell’Rsu in Metal Work Srl, importante azienda di Forlì specializzata in lavorazioni di piegatura, taglio laser e ossitaglio di lamiere per macchine movimento terra, muletti e gru. "La partecipazione democratica dei lavoratori è stata importante, hanno infatti votato 47 lavoratori sui 48 aventi diritto", spiegano Valerio Garattoni e Luca Francia della Uilm, sindacato che ha visto eletto un proprio delegato sui 3 totali, Valerio Di Maio.

"Riteniamo che questo risultato sia frutto del lavoro di squadra che la Uilm svolge quotidianamente per cercare di rappresentare al meglio le istanze di lavoratrici e lavoratori - proseguono Garattoni e Francia -. Inoltre, riteniamo questo un punto di partenza per aumentare la nostra rappresentanza nelle aziende del territorio forlivese al fine di cercare di migliorare le condizioni dei dipendenti attraverso accordi e contrattazione di secondo livello".