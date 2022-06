Elezioni della Rsu alla "Babbini": la Uilm elegge per la prima volta un delegato

Lunedì si sono svolte alla “Babbini Spa”, importante azienda metalmeccanica con sede a Civitella di Romagna che progetta, produce e fornisce impianti di pressatura per il settore saccarifero, agroalimentare e delle biomasse e in cui lavorano attualmente 63 dipendenti, le elezioni delle Rsu. Per la prima volta, la Uilm ha eletto un delegato con il 32% dei voti (Cosimo Caragiuli), “un risultato importante che conferma la crescita della nostra organizzazione anche nelle aziende del territorio”, evidenzia il segretario della Uilm, Luca Francia.