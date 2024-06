Elezioni delle Rsu alla Club House: la Feneal Uil primo sindacato con quattro rappresentanti eletti

E' la Feneal Uil il primo sindacato all'interno della Club House Italia, società di design del comparto "legno industria" specializzata nella produzione e distribuzione di arredo di lusso per alcuni dei più importanti brand internazionali come Versace, Dolce & Gabbana, Trussardi, Bentley Motors e Bugatti. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu. La Feneal Uil ha ottenuto 84 voti su 130 validi, più del 64% degli aventi diritto, eleggendo quattro rappresentanti sindacali, mentre Fillea Cgil e l'Ugl hanno visto eletti un delegato ciascuno. A rappresentare la Feneal Uil sono Valentina Zimbolo, Paolo Anderlucci, Matteo Dati e Giuliana Fabbri, la Fillea Cgil Freschi Enrico e l'Ugl Pupillo Francesca per l’UGL. Le organizzazioni sindacali ringraziano "i lavoratori che hanno partecipato a questo prezioso esercizio di democrazia; grazie a tutti i candidati e ai lavoratori che hanno espresso il loro voto per eleggere la Rsu che raccoglierà le istanze dei dipendenti per portarle all’azienda. Le tematiche da affrontare saranno numerose, insieme e con più forza affronteremo le sfide future che ci attendono”.