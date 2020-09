Elezioni delle Rsu alla Fiorini, alta affluenza: la Fiom-Cgil incassa il 67% dei voti

Si sono svolte martedì le elezioni per il rinnovo della Rsu della Fiorini Industries, la quarta azienda metalmeccanica forlivese, che occupa 177 dipendenti e produce scambiatori di calore, serbatoi, bollitori, pompe di calore per il riscaldamento. Il voto, rimandato più volte per l’emergenza coronavirus, è stato svolto a seguito delle tre assemblee organizzate in stabilimento, nel rispetto di tutte le misure di sicurezze contrattate in azienda tra sindacato e impresa, e sono state ancora di più un bel momento di democrazia e partecipazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alta la partecipazione al voto dei lavoratori: hanno votato 123 dipendenti dello stabilimento, con un’affluenza complessiva pari al 70%. La Fiom si conferma maggioranza assoluta, ottenendo 82 voti (67%); la lista presentata dalla Fim-Cisl ha preso 25 voti (20%), mentre la Uil Uilm 15 (12%). La nuova Rsu sarà composta da 2 delegati della Fiom-Cgil e da un delegato della Fim-Cisl. "La grande partecipazione alle assemblee e al voto è sintomo della necessità dei lavoratori di farsi rappresentare per provare a migliorare la loro condizioni all’interno dall’azienda, e ha consentito l’elezione di 3 Rsu", evidenzia la Fiom in una nota.