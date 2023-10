Elezioni delle Rsu alla Siboni: la Uilm elegge il delegato più votato

Lunedì si sono svolte per la prima volta le elezioni dell’Rsu alla "Siboni", azienda forlivese specializzata nella produzione di riduttori epicicloidali e motori elettrici. La Uilm ha visto l'elezione del candidato Enzo Di Pasquale come Rsu e Rls. "In questa fase complessa per l’economia nazionale e territoriale, la crescita della Uilm nelle aziende del territorio ci invita ad assumerci ancora più responsabilità nel tenere una linea di trasparente determinazione e pragmatismo al servizio di lavoratrici e lavoratori, nel dialogo costante con le imprese - affermano Luca Francia e Valerio Garattoni della Uilm Uil -. Inoltre, riteniamo questo un punto di partenza per aumentare la nostra rappresentanza nelle aziende del territorio forlivese al fine di cercare di migliorare le condizioni dei dipendenti anche attraverso la contrattazione di secondo livello".