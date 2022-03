Elezioni Rsu alla Saica Flex Italia: la Femca Cisl è il sindacato più votato

I dipendenti della Saica Flex Italia, azienda di Meldola specializzata nel packaging flessibile con 232 dipendenti, di proprietà della multinazionale spagnola Saica, sono stati chiamati al voto, per scegliere i loro rappresentanti sindacali. Allo spoglio di venerdì mattina risultano 158 persone, il 68% degli aventi diritto. La Femca Cisl è risultato il sindacato più votato, raggiungendo il 59,18% dei consensi ed eleggendo quattro delegati: Roberto Vignuzzi, Andrea Tramonti, Ardjan Pajo e Vincenzo Cepparulo.

“Sono molto soddisfatto del risultato, la Femca-Cisl Romagna ha ottenuto ben 56 voti in più della tornata elettorale del 2017 - afferma Cristian Pancisi, operatore della Femca Cisl -. Ritengo che questo consenso sia stato costruito grazie lavoro continuo, come dimostrano i tanti voti ottenuti da chi era già Rsu ed Rls. Grazie a tutti coloro che hanno dato fiducia ai nostri candidati".

Per Roberto Vignuzzi, risultato il più votato tra i candidati, con 40 preferenze, "un delegato deve saper ascoltare ed essere credibile, per entrambe le parti, in modo da favorire il raggiungimento di accordi, che consentano di migliorare i diritti dei lavoratori e risolvere i problemi dell’impresa".