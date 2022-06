Elezioni Rsu alla Taab di Santa Sofia: Fiom unico sindacato presente, eletti tre delegati

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu dell'azienda Taab , importante realtà industriale della vallata del Bidente. La Taab, fondata nel 1984, si occupa di tornitura Automatica a controllo numerico, produce principalmente particolari meccanici fresati o torniti di piccole e medie dimensioni, lavorazioni ad altissima precisione e complessità. In questo rinnovo della Rsu, la Fiom si attesta come unico sindacato presente in azienda. "Altissima l’affluenza al voto con l’80% dei dipendenti aventi diritto che ha espresso la propria preferenza, dimostrando un altissimo livello di coinvolgimento nelle dinamiche di rappresentanza e confermando il buon lavoro svolto dalla Fiom sino ad ora, eleggendo tre delegati su tre, Gabriele Casamenti, Luca Amadori e Fabio Marchi", spiega il segretario del sindacato, Mirko Balestri.

Prosegue il sindacalista: "L’alta partecipazione alle votazioni deve far riflettere su quanto sia fondamentale l’unione e la rappresentanza dei lavoratori, soprattutto in un periodo storico molto complesso, dove all’aumento del costo della vita, l’unica risposta realmente efficiente è la contrattazione aziendale, per migliorare salari e condizioni di lavoro. Negli scorsi anni, grazie alla contrattazione si è intervenuti migliorando le condizioni di lavoro attraverso il potenziamento del sistema di aspirazione ed intervenendo sulla fornitura dell’abbigliamento da lavoro. E’ importante, soprattutto in questo periodo, continuare l’ottimo lavoro svolto, migliorando ulteriormente le condizioni di vita in fabbrica ed aumentando i salari, attraverso l’istituzione di premi di risultato ed intervenendo sul welfare aziendale".