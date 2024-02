Elezioni Rsu alla Bonfiglioli, la Fiom Cgil diventa il primo sindacato. Tre delegati per la Uilm e due per l'Ugl

Si sono svolte le elezioni Rsu nello stabilimento Bonfiglioli di Forlì. La Fiom Cgil diventa primo sindacato in azienda, primo sia negli operai (168 voti) che negli impiegati (68 voti). "Un risultato non scontato che arriva dopo anni di battaglie sindacali, in cui i delegati e la categoria Fiom Cgil hanno tenuto fermi i valori collettivi e lavorato con determinazione per dare risposte alle istanze di lavoratori e lavoratrici in una fase di grandi trasformazioni nell’industria, nel territorio e nel paese - spiega il segretario generale della Fiom Cgil Forlì-Cesena, Fabio Torelli -. Una grande partecipazione democratica che ha visto il 77% dei dipendenti votare per le elezioni Rsu".

Quattro i candidati Fiom eletti in azienda. I delegati neo eletti sono Flavio Stanca, il più votato, Davide Marfella, Gianni Troiano e Claudio Gaudenzi tra gli impiegati. "Il risultato è frutto di un grande lavoro collettivo, ringraziamo i lavoratori che hanno riconosciuto il percorso portato avanti in questi anni e hanno scelto la Fiom Cgil Forlì-Cesena - prosegue Torelli -. Un grazie anche a tutti i candidati che hanno reso possibile questo esercizio di democrazia".

Un plauso arriva anche dalla Segreteria Generale della Cgil Forlì-Cesena: “L’esito del voto alla Bonfiglioli, con la Fiom Cgil Forlì-Cesena primo sindacato, dimostra che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Rinnovamento, competenza, vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, determinazione nelle lotte, avanti così. Le sfide per migliorare le condizioni di lavoro non mancheranno, ma sappiamo che solo uniti possiamo difendere i nostri diritti e determinare un avanzamento per tutti i dipendenti". La nuova rappresentanza sindacale vede anche anche tre eletti per la Uilm-Uil e due dell'Ugl metalmeccanici, unica sigla che ha aumentato il numero delle Rsu. Nessun delegato eletto per Fim/Cisl.

Ugl

“Per noi si tratta di un risultato storico - commenta con soddisfazione il segretario regionale di Ugl metalmeccanici dell'Emilia-Romagna, Francesco Stavale -. Abbiamo dimostrato di essere un sindacato credibile e autorevole, capace di ascoltare i lavoratori, sempre propensi al dialogo. Abbiamo conquistato due seggi e aumentato notevolmente i voti in rapporto alla precedente elezione ottenendo il 21% delle preferenze. Segno di un lavoro serio e continuo svolto dai nostri delegati all'interno dell'azienda”: commenta con soddisfazione il segretario regionale di Ugl metalmeccanici dell'Emilia-Romagna, Francesco Stavale.

Nel dettaglio l'Ugl metalmeccanici ha eletto Mauro Burzacchi come Rsu e Rls e Antony Bratti la nuova eletta Rsu. E un plauso arriva anche dal segretario nazionale Ugl metalmeccanici Antonio Spera che si congratula con Stavale e gli eletti per “il grande risultato ottenuto” aggiungendo che “tutto ciò dimostra l'importante lavoro svolto dai rappresentanti Ugl in azienda e da un gruppo dirigenti sindacali che s'è sempre dimostrato al fianco degli operai e dei lavoratori in tutte le realtà imprenditoriali del territorio romagnolo”.

Il segretario regionale, Stavale, conclude con una considerazione e un ringraziamento: “Il risultato da noi ottenuto non era scontato in questa particolare fase storica e in questa contingenza economico-politica segnata dalle guerre e dalle difficoltà nelle relazioni internazionali. Dunque, era doveroso il mio particolare ringraziamento: ai candidati che hanno svolto un eccellente lavoro, agli attenti componenti della commissione e soprattutto agli operai della Bonfiglioli Riduttori che ci hanno sostenuto in questa nuova, avvincente, sfida, dimostrandoci fiducia”.