Enti non profit e accesso al credito: al via un nuovo servizio Cna

Cna Forlì-Cesena non solo mette a disposizione del settore non profit le proprie competenze in ambito amministrativo, fiscale e gestionale, ma intende integrare anche con la consulenza per l’accesso a finanziamenti a fondo perduto tramite il proprio Ufficio Bandi. Il nuovo servizio sarà presentato nel webinar che si terrà martedì alle ore 18.30. Interverranno Luca Feliciotto, responsabile Cna Non Profit Forlì-Cesena, Roberta Ricci e Claudia Ravaioli, rispettivamente responsabile e consulente Ufficio Bandi Cna.

Dopo un’iniziale presentazione delle opportunità esistenti, gli esperti saranno a disposizione per rispondere alle domande degli interessati. In Italia sono oltre 500 gli Enti che finanziano progetti di ogni tipo e settore e non sempre è facile venire a conoscenza di queste realtà, dei bandi aperti, delle prospettive e linee guida interne. Per questo motivo Cna ha scelto di essere vicino agli enti non profit assistendoli nell’individuazione della fonte di finanziamento idonea, chiarendone limiti e opportunità e, successivamente a un’analisi di fattibilità, accompagnando l’organizzazione nella presentazione della domanda e successiva fase di gestione del progetto finanziato; il tutto rispettando vincoli di tempo, costi, risorse e obiettivi, fino ad arrivare alla rendicontazione finale.

Il webinar è aperto a tutte le realtà del settore: Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, Associazioni di Promozione Sociale, Pro Loco, Organizzazioni di Volontariato, Cooperative Sociali e Fondazioni. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito www.cnafc.it. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).