Era nata come un semplice negozio di autoricambi: il sindaco visita l'azienda produttrice di batterie

Prosegue il tour del sindaco Roberto Cavallucci nelle aziende del territorio meldolese. Insieme a Giovanni Montevecchi di Cna, il primo cittadino ha fatto visita alla "Fam Batterie", specializzata lnel campo delle batterie per auto e moto che ha tra i suoi prodotti anche accumulatori per autocarri, trattori, veicoli elettrici, camper, imbarcazioni ed ogni tipo di applicazione esistente sul mercato degli accumulatori. Ad accogliere Montevecchi e Cavallucci Rocco De Carlo, fondatore nel 1976 da piccolo artigiano, del marchio Fam (Fabbrica Accumulatori Meldola) ed oggi ancora presente insieme alla figlia e ai suoi insostituibili collaboratori in questa realtà produttiva.

"Partendo da un semplice negozio di autoricambi, Rocco De Carlo, coadiuvato dalla moglie, nel tempo, ha realizzato uno stabilimento più grande e, animato da forza e passione, ha creato un valido ed affiatato team di lavoro, che ha portato Fam Batterie ad espandersi sempre più nel settore degli accumulatori - afferma Cavallucci -. Oggi, ci racconta Rocco De Carlo, “Fam Batterie” soddisfa tutte le esigenze di energia non solo del mercato romagnolo, ma anche del mercato italiano, offrendo un’ampia gamma di prodotti innovativi e affidabili nel rispetto di una tradizione che garantisce l’ottimo rapporto qualità-prezzo che contraddistingue, da oltre trent’anni, il marchio Fam".