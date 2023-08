Pagamento delle pensioni di settembre: il calendario dei turni per il ritiro in posta

Da venerdì in tutti i 42 Uffici Postali del forlivese saranno in pagamento le pensioni del mese di settembre. Poste Italiane comunica che "per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita all’esterno di ciascun ufficio postale". Nel dettaglio, dalla A alla C venerdì 1 settembre, dalla D alla K sabato (solo mattina) 2 settembre, ddalla L alla P lunedì 4 settembre e dalla Q alla Z martedì 5 settembre.

Per risparmiare tempo ed evitare le attese, Poste Italiane consiglia di usufruire dei sistemi di prenotazione on-line, soprattutto in questi giorni caratterizzati da una maggiore affluenza. Infatti, in 20 uffici postali della forlivese prenotare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla possibilità di prendere appuntamento direttamente dal sito www.poste.it o dalle App “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione. Le pensioni di agosto saranno disponibili a partire da venerdì, anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.