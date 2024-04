Esempio di coraggio e spirito imprenditoriale: la falegnameria di famiglia compie dieci anni e continua a crescere

Con coraggio e spirito imprenditoriale, dieci anni fa hanno deciso di mettersi in gioco aprendo una falegnameria. Passo dopo passo Emmezeta è cresciuta. Gestita dai fratelli Jessica e Johnny Zagli, insieme allo zio Marco Magnani, l'impresa è stata visitata dal sindaco Roberto Cavallucci e dalla vicesindaca Jennifer Ruffilli, affiancati dai rappresentanti di Confartigianato Forlì (presenti il presidente Luca Morigi ed il vicesegretario Alberto Camporesi). L’azienda conta 10 dipendenti specializzati nella lavorazione e produzione del legno con taglio e montaggio di strutture per mobili imbottiti.

"Nei locali situati in via Leonardo da Vinci 9 a Meldola questi tre meldolesi ci hanno accolto con gentilezza e con un sorriso, mostrando le attrezzature all’avanguardia con le quali effettuano la lavorazione del legno: pantografi a controllo numerico, foratrici e sezionatrici si uniscono alla competenza ed alla conoscenza dei materiali di questi giovani imprenditori - afferma il primo cittadino -. Ad accompagnarci nella visita a questa impresa che si occupa di lavorazione legno non poteva mancare Walter Turci, storico falegname e associato della Confartigianato. A Jessica, Johnny e Marco un grande ringraziamento per l'accoglienza e per averci dedicato un po’ del loro tempo illustrandoci il lavoro che si svolge ogni giorno, con passione ed impegno, in questa moderna falegnameria".