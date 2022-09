"Nuove opportunità di crescita": il colosso del materasso made in Forlì si espande sul mercato asiatico

Dorelan prosegue nella crescita internazionale grazie a Dorelan Korea, la jointventure di recente attivazione creata in partnership con il distributore locale “The Home” e di cui B&T deterrà il 60% del capitale. "Questa operazione ci consente di rafforzare la strategia di internazionalizzazione del nostro Gruppo, andando a cercare e creare nuove opportunità di crescita. La Corea del Sud è un big dell’economia globale e promette di crescere ancora in un mercato dalle forti potenzialità", sottolineano orgogliosi Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi, soci fondatori del Gruppo B&T Spa, proprietario del marchio Dorelan.

"La scelta non è casuale, bensì legata alle potenzialità di crescita del Paese, che già oggi è la quarta potenza economica in Asia e la decima economia al mondo, grazie a un progresso pressoché costante negli ultimi 20 anni e a un sistema economico fortemente orientato all’innovazione", viene rimarcato. In Corea del Sud l’azienda italiana partirà da un fatturato consolidato 6 milioni di euro. Un fatturato, viene puntualizzato, "destinato a crescere sensibilmente dopo questa operazione e alla luce dell’atteso rafforzamento della rete di vendita". Attualmente Dorelan è presente in Corea del Sud con 15 negozi interni ai department store e conta di effettuare un’altra apertura entro fine anno. La produzione resterà concentrata al 100% (dalla realizzazione della materia prima fino al confezionamento di un'ampia gamma di prodotti premium di nuova generazione) in Italia, con Dorelan Korea che si occuperà di sviluppare la distribuzione del brand sul mercato locale.