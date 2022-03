La società di customer care mira ad espandersi e punta a raggiungere 250 dipendenti

I vertici di Phonetica, società del Gruppo Ingo presente sul territorio di Forlì dal 2013, hanno incontrato nei giorni scorsi il sindaco Gian Luca Zattini per illustrargli le prospettive di crescita dell’azienda e le importanti ricadute occupazionali sull’intero territorio cittadino. L’azienda, fondata più di venti anni fa da Marco Durante, è un punto di riferimento per quanto riguarda i servizi di customer care orientati in particolare al supporto clienti, dissociandosi da sempre dalle politiche di chiamate massive tipiche della vecchia concezione di call center.

A maggio 2016 è stata inaugurata una nuova sede a Forlì che si è ampliata nel corso del tempo e che, al momento, accoglie 110 dipendenti altamente qualificati e formati. L’organico è in continua crescita: a medio termine si punta a raggiungere le 250 unità. Non si tratta di un call center che si limita alla mera gestione telefonica, ma fornisce un supporto e un’assistenza al cliente con modalità multicanale. La multicanalità permette, grazie alla tecnologia proprietaria del gruppo, di entrare in contatto con un cliente attraverso vari canali di comunicazione, aggiungendo al tradizionale canale telefonico i nuovi canali digitali come mail, chat e whatsapp, videocomunicazioni, creando un “percorso digitale” di gestione dei quesiti del cliente che porta ad una risposta rapida ed efficace.

"Phonetica è un'azienda molto attiva sul territorio di Forlì, che offre un servizio dal valore aggiunto e che ha investito e continua ad investire risorse importanti per la crescita occupazionale del nostro territorio e l’elevazione delle competenze dei nostri giovani - evidenzia il primo cittadino -. Grazie ad un’esperienza di lungo corso e all’innesto di risorse straordinarie non solo nel forlivese, ma in tutta Italia, Phonetica è riuscita a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel mercato dei servizi di customer care, garantendo una risposta efficace, rapida ed efficiente agli interrogativi e alle richieste della pubblica utenza”.