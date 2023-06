Auto e moto d'epoca, ma anche tanta musica battezzano i mercoledì estivi in centro. E si andrà avanti anche in agosto e settembre

Si riparte con i mercoledì d’estate in centro. I mesi di giugno, luglio, agosto e settembre vedranno tra i protagonisti dell’estate cittadina i tradizionali appuntamenti in centro con musica, spettacoli dal vivo, mostre, intrattenimento, sport, esibizioni circensi e molto altro. Una conferma che ha il sapore della ripartenza, grazie anche al prezioso contributo delle associazioni di categoria, con le quali l’Amministrazione comunale ha condiviso il cartellone di iniziative della prossima stagione.

“La ricostruzione passa anche da qui, da momenti di svago e condivisione come quelli dei mercoledì d’estate", sono le parole dell'assessora Andrea Cintorino. Questo il ricco palinsesto di iniziative dell’estate in centro. Si parte mercoledì 14 giugno, con l’esposizione di auto e moto d’epoca in Piazza Saffi, uno show solidale con musica, balli e spettacoli in via Giorgio Regnoli e piccoli concertini dal vivo in Corso Diaz.

Quest’anno, il calendario è ancora più vario e protratto nel tempo, tanto che comprende anche il mese di settembre. “Abbiamo lavorato a lungo in sinergia con le associazioni di categoria per capire cosa proporre in vista di questa nuova stagione, con l’obiettivo di regalare alla città un’estate ricca di alternative e un luogo dove poter condividere momenti di socialità e sano divertimento", aggiunge Cintorino.

Il pensiero, ancora una volta, è rivolto alla comunità ferita dall’alluvione. “Per quanto non possiamo dire che la situazione emergenziale sia superata, riteniamo, tuttavia, che appuntamenti della tradizione come questi siano quanto mai necessari in questo tempo così difficile per la nostra città. Anche questo, è un modo per dire che la città riparte e vive.”