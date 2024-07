Inaugura il mercatone cinese in via Balzella: ci lavoreranno tutti gli ex dipendenti del Crai

Verrà inaugurato sabato alle 9 il negozio Mood Maison in via Balzella 2, che prenderà il posto del Crai, chiuso lo scorso 30 aprile. L’ottima notizia è che tutti i dipendenti del supermercato lavoreranno nella struttura dopo essere stati assunti dal marchio cinese Mood Maison srl, azienda che a Cesena gestisce il Mercatone. Uno scenario che conferma la fumata bianca avuta dopo i tanti incontri avvenuti nei mesi scorsi tra i sindacati Fisascat, Cisl, Uilticus e Filcams Cgil e la proprietà cinese e che hanno portato anche ad alcuni scioperi e a proteste davanti alla sede della Provincia.

Il problema principale riguardava infatti la ricollocazione e la tutela dei dipendenti nel nuovo negozio che non è più ‘Food’ come lo era il Crai, ma è diventato un mercatone specializzato nella vendita ferramenta, casalinghi, biancheria, abbigliamento, materiale per l’illuminazione, articoli di cartoleria e giocattoli, facendo così decadere le competenze lavorative maturate negli anni.

“Abbiamo salvaguardato il lavoro di tutti i dipendenti del Crai -– spiega Mirela Koroveshi, funzionaria Filcmas Cgil - e questo è un buon punto di partenza. I lavoratori sono stati in cassa integrazione fino al 12 luglio 2024 e dal 13, quando aprirà il mercatone, partirà il nuovo contratto. Dei 21 dipendenti, saranno in 19 a lavorare alla Mood Maison, perché due di loro hanno dato le dimissioni non accettando il nuovo impiego. Essendo una nuova società nata da poco, la proprietà ci ha detto che non possono esserci dare garanzie occupazionali sul futuro lavorativo e quindi i sindacati continueranno a tenere monitorati la situazione e speriamo che non ci possano essere problemi e che tutto vada per il meglio”.