Fiom Cgil, dopo 8 anni cambia il segretario generale: Fabio Torelli subentra a Giovanni Cotugno

Nuovo segretario generale per la Fiom Cgil di Forlì. Con il 90,7% dei consensi è stato eletto Fabio Torelli, che subentra a Giovanni Cotugno, che dopo otto anni alla guida della Fiom Cgil di Forlì è stato chiamato a nuovo incarico in Fiom Cgil Emilia Romagna. "Gli otto anni passati alla guida della Fiom di Forlì - commenta Cotugno - sono stati caratterizzati prima da profondi processi di crisi e poi dalla ripresa nelle aziende metalmeccaniche forlivesi, dove la Fiom ha prima difeso i posti di lavoro e poi spinto sulla contrattazione aziendale, sia per aumentare le paghe che per migliorare le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle fabbriche forlivesi, portando a casa numerosi risultati grazie alla determinazione dei lavoratori".

Torelli, classe 1975, iscritto alla Fiom dal 2010, è stato rappresentante sindacale alla Bonfiglioli riduttori, e funzionario Fiom dal 2014, ha seguito le piccole e medie aziende del territorio di Forlì; dal 2019 è entrato a far parte della segreteria della Fiom di Forlì, con l’incarico di organizzatore. "Sono felice per questo nuovo incarico, da domani lavorerò per guadagnarmi la fiducia che mi è stata data. Non finirò mai di ringraziare Cotugno per il lavoro che ha fatto alla Fiom di Forlì e gli auguro ti ottenere altrettanti successi nel suo nuovo incarico", afferma Torelli.

"Si conferma così una guida solida nella categoria dei metalmeccanici forlivesi, con un segretario Generale ed un gruppo dirigente, che saprà consolidare i risultati importanti degli ultimi anni, accrescendo sempre di più il valore della Cgil nella rappresentanza e nella contrattazione, tra le lavoratrici e i lavoratori", sono le parole di Maria Giorgini, segretario generale della Cgil, complimentandosi con Torelli per il nuovo incarico e augurando a Cotugno "un buon lavoro nella struttura regionale".