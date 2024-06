Farsi trovare su internet e social: un webinar svela le tecniche più efficaci

Giovedì alle ore 17 sarà realizzato l’ultimo webinar, promosso da Confartigianato di Forlì in collaborazione con Logicamente srl, dal titolo “Farsi trovare sul web”. Nel corso dell’appuntamento, il formatore Ugo Cacciaguerra illustrerà come attrarre potenziali attraverso due strumenti chiave per il Local Web Marketing: la segnaletica digitale e i social media. Tra gli approfondimenti offerti, le corrette modalità per intercettare le persone che stanno cercando un determinato servizio o prodotto, come ottimizzare efficacemente la propria segnaletica digitale, quali canali social sfruttare per la propria attività e i tre fattori critici di successo sui social media.

Per i vertici di Confartigianato “la conoscenza della tecnologia è fondamentale, anche nelle micro imprese. Il dato è reso evidente anche dalle ricerche effettuate dal nostro ufficio studi, che mettono in luce come nel 2023 ci fosse, da parte delle micro e piccole imprese, una richiesta di 449 mila lavoratori con elevate competenze digitali, capaci di gestire le tecnologie più innovative e, di questi, ben 246 mila unità, pari al 54,9%, sono risultati di difficile reperimento. Stiamo puntando molto sulla diffusione della cultura digitale, elemento fondamentale per competere in ogni settore". Per ogni partecipante è previsto, inoltre, un coaching gratuito con uno specialista di web marketing per analizzare le proprie esigenze comunicative e strategiche. Le iscrizioni possono essere effettuate collegandosi al link https://academy.logicamente.it/pages/confartigianato-webinar-farsitrovaresulweb