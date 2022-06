Fattura elettronica forfettari, obbligo del primo luglio. Le soluzioni di Cna spiegate in un webinar

I soggetti che hanno adottato il regime dei minimi o il regime forfettario e gli enti non profit saranno tenuti ad emettere la fattura elettronica dal prossimo primo luglio. Questo obbligo ha due scadenze: dal primo luglio per forfetari e non profit con ricavi annuali superiori ai 25mila euro; a partire dal primo gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per facilitare questo nuovo adempimento Cna ha predisposto diverse soluzioni: un applicativo che consente al contribuente di gestire autonomamente la redazione della fattura e l’invio allo Sdi; la possibilità di affidare l’intero processo all’Ufficio Cna di riferimento.

Tutte le risposte e gli approfondimenti saranno trattati nel webinar che si terrà oggi (giovedì) alle 18. Intervengono Maurizio Zoli, responsabile del Servizio Fiscale di Cna Forlì-Cesena, e Stefano Briccolani, referente Procedure Fiscali. Il webinar è gratuito previa iscrizione dal sito: www.cnafc.it/eventi. È possibile partecipare sia collegandosi da pc che da smartphone. Per informazioni tecniche leggi qui. Per maggiori informazioni sul webinar rivolgersi ad Alessia Brunelli (tel. 0543770318; alessia.brunelli@cnafc.it).