Fauna selvatica e agricoltura, come convivere? Se ne parla in un incontro

“Fauna selvatica e agricoltura, come convivere?”: è il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal Collegio dei Periti Agrari della Romagna a Forlì in programma lunedì alle15 nella Sala Europa della Fiera. Intervengono Maria Luisa Zanni, responsabile della pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna selvatica della Regione Emilia-Romagna; Riccardo Fontana, associazione professionale Studio Geco; Alessandro Giampreti, del Collegio Periti Agrari della Romagna; Mario Braga, presidente nazionale dei Periti Agrari; e Antonio Baroncini, presidente del Collegio Periti Agrari della Romagna. Modera il giornalista Cristiano Riciputi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incontro viene così presentato: "La presenza eccessiva di fauna selvatica, soprattutto di ungulati, sta rendendo impossibile in molte aree, soprattutto di collina e di montagna, l’attività agricola, già naturalmente difficoltosa e scarsamente produttiva, con crescenti fenomeni di abbandono ed effetti negativi sulla tenuta idrogeologica dei territori. La gestione della fauna selvatica è quindi un problema che riguarda non solo l’agricoltura ma l’intero territorio, con crescenti costi ambientali e sociali che bisogna risolvere con una corretta e pianificata gestione e una legislazione nuova ed aggiornata". L’appuntamento è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, i posti sono però limitati in quanto viene garantito il distanziamento e tutte le norme atte al contrasto della diffusione del Covid-19. Per informazioni e prenotazione posti: 0543 32505, da contattare dalle 9 alle 13.