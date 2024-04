Fausto Faggioli in Brasile per una settimana formativa sullo sviluppo rurale con enoturismo

La prossima settimana il manager forlivese Fausto Faggioli sarà a Porto Alegre Brasile per incontri formativi sulle nuove opportunità per diversificare l'economia rurale e rivitalizzare territori che altrimenti rischiano di non essere più competitivi solo con la produzione agricola, dove presenterà il modello di sviluppo dell’Agriturismo, dell’Enoturismo e delle Fattorie Didattiche romagnole. “Siamo tutti consapevoli che sono cambiate le dinamiche del mercato ed è proprio qui che l’impresa Rurale deve inserirsi, essere più coraggiosa, puntando sull’autenticità e creando una nuova linea di sviluppo, informando e formando, offrendo esperienze inclusive e coinvolgenti anche da un punto di vista emotivo - racconta Faggioli -. Oggi è strategico avviare nuove attività per soddisfare una domanda in grado di creare effetti economici positivi e, quindi, benefici per lo sviluppo economico delle aree rurali”. Martedì alla Feira Envase Brasil il Console Generale d'Italia Valerio Caruso, aprirà il panel e condividerà le sue relazioni sull'argomento e Fausto Faggioli presenterà il modello Comunità Rurale con la Comunità Energetica (La Comunità Turistica e il Welfare di Comunità sulla nuova economia Rurale). Il Brasile ha oggi la più grande popolazione etnicamente italiana, secondo l'Ambasciata d'Italia a Brasilia, vivrebbero nel paese circa 30 milioni di italiani o discendenti e sarà un’ottima occasione per uno scambio di buone pratiche con gli oltre 600 imprenditori che si sono già prenotati per gli incontri formativi.