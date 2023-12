Federcoop Romagna disegna gli scenari per il futuro. Oltre 6 milioni di fatturato nel 2023

Federcoop Romagna chiude il 2023 attestando il suo fatturato a 6,2 milioni di euro. I numeri sono stati presentati in occasione della convention di fine anno. "I dati di Federcoop - dichiara Paolo Lucchi, presidente di Federcoop Romagna e Legacoop Romagna - ci mostrano uno scenario, fortunatamente, in controtendenza rispetto a quello dipinto nel resto dell’Italia. Nella nostra realtà che fornisce servizi alle imprese si cresce, ci si aggiorna, si cercano forze nuove e formate. Questa è la Federcoop Romagna che abbiamo traghettato verso il futuro". "Anche in un anno molto difficile - dichiara Zannoni - Federcoop Romagna si è confermata essere un punto di riferimento per il movimento cooperativo e ha continuato a innovare nella sua proposta di servizi per le imprese. Tra gli obiettivi del 2024: formazione avanzata per le risorse interne, potenziamento tecnologico e acquisizione di nuove commesse".

Sono 110 persone in organico, di cui 96 dipendenti, sviluppando aree importanti come i servizi innovativi, paghe e contabilità. Tra le preoccupazioni principali espresse dalle cooperative socie per il 2024 la difficoltà a trovare lavoratori (42,7%), i costi energetici (40,6%), l'inflazione e il costo del denaro (34,4%) e il finanziamento dei servizi pubblici essenziali (20%). Tra i risultati del 2023 in evidenza, il supporto tecnico fondamentale che Federcoop Romagna ha fornito durante l’alluvione alle cooperative associate a Legacoop Romagna, anche per facilitare dal punto di vista tecnico la raccolta fondi che ha portato a distribuire quasi 6 milioni di euro di risorse alle vittime dell’alluvione.