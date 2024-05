Federica Pellegrini torna per la seconda volta testimonial dei materassi "made in Forlì"

La nuotatrice Federica Pellegrini offre di nuovo il suo volto come testimonial dell'azienda forlivese Dorelan. Arriveranno presto due nuovi spot che vedono nuovamente la Pellegrini. Questi due capitoli vanno a completare la campagna pubblicitaria “Entra in modalità Dorelan”. I temi dello spot saranno la rigenerazione e la performance, a sottolineare la stretta connessione tra il buon riposo e il benessere personale, e come fattore fondamentale per il recupero di un corpo attivo come quello di un atleta o di chi pratica attività fisica, al punto da determinare un miglioramento delle performance. L'uscita degli spot è prevista da lunedì.