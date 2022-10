Fenix, il caso finisce in Regione. L'assessore rassicura: "Raggiunto un accordo"

Tutelare i lavoratori del gruppo Fenix, con sede a Forlì, società che opera nel settore dei trasporti. A chiedere aggiornamenti sulla situazione, che “risulta comunque risolta”, è stato il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli, on un’interrogazione discussa in commissione Politiche economiche (presieduta da Manuela Rontini). Il consigliere sollecitava la convocazione di un tavolo, con tutti i soggetti interessati, per affrontare i problemi dell’azienda, a tutela dei lavoratori. L’assessore Vincenzo Colla ha confermato che è stato raggiunto un accordo, “con proposte occupazionali da parte delle aziende subentranti, il pagamento delle ultime mensilità e il versamento anticipato del trattamento di fine rapporto”.