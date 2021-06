Ferretti espande la sua presenza e va alla conquista di Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo

Ferretti Group espande la sua presenza in Europa e annuncia un nuovo accordo di dealership con "Boothius", che si occuperà della commercializzazione in esclusiva per il Benelux dei marchi Riva, Pershing, Ferretti Yachts e Itama. La partnership, in vigore dal primo maggio, permetterà al gruppo di consolidare ulteriormente la copertura della rete di assistenza nei Paesi Bassi, in Belgio e Lussemburgo, garantendo un servizio completo agli armatori della regione, dal momento dell’ordine fino all’assistenza post-vendita.

"Questo accordo è un altro passo importante all’interno del nostro ambizioso progetto di potenziamento ed espansione delle attività - commenta Stefano De Vivo, Cco di Ferretti Group -. Abbiamo deciso di affidarci a una joint venture di broker con grande esperienza nel campo della nautica, che sapranno gestire ogni aspetto grazie a una vasta gamma di servizi. In questo modo proseguiremo con il programma di sviluppo, rafforzando ulteriormente il nostro canale di distribuzione, attenendoci agli standard di qualità ed eccellenza che da sempre contraddistinguono Ferretti Group nel mondo".

"Per noi il futuro è adesso - gli fa eco Leonardo van de Berg, Ceo di "Boothius" -. Grazie all’accordo di dealership con Ferretti Group, siamo pronti ad iniziare un nuovo capitolo, dopo lunghi anni di commercializzazione nel settore nautico. Con Ferretti Yachts, Riva, Pershing e Itama gli armatori sperimenteranno l’autentico sogno dello yachting. Si tratta di un traguardo straordinario, raggiunto grazie al supporto di tutti i nostri dipendenti. Siamo una famiglia, in cui ognuno si prende cura dell’altro: ecco la chiave del nostro successo".