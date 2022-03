Ferretti Group al Palm Beach International Boat Show 2022 con una nutrita flotta di yacht

Dal Medio Oriente alle Americhe, prosegue la sfilata della flotta Ferretti Group nei maggiori saloni nautici internazionali. Fino a domenica il Gruppo esporrà al Palm Beach International Boat Show, giunto alla sua quarantesima edizione. In mostra ci saranno Ferretti Yachts 670, Dolceriva, Pershing 8X e Pershing 9X, i due modelli più imponenti della “X Series”, Wallytender43X e Wallytender48X, versioni con motori fuoribordo dei tender firmati Wally, e Custom Line Navetta 33. Al Palm Beach International Boat Show, Ferretti Group continua la collaborazione con prestigiosi marchi internazionali e italiani: Dolce & Gabbana creatore esclusivo delle divise tailor-made dello staff; mentre Cipriani fornisce il catering per ospiti e clienti, La Scolca una selezione di vini e Pommery una selezione di champagne. Cincoro Tequila proporrà un tasting dei suoi distillati premium, mentre Seabob esporrà i suoi modelli di intrattenimento e velocità in acqua in edizione limitata. Slam è il fornitore delle divise dell’equipaggio Ferretti Group, mentre StudioKaza ha creato gli arredi ufficiali per il salone. Infine Fornasetti è partner creatore di preziosi oggetti di interior design, mentre Ambious offre una gamma completa di purificatori d’aria con la linea Viruskiller.