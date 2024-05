Ferretti Group al Salone Nautico di Venezia con due première mondiali. E ci sarà anche il primo Riva full electric

Ferretti Group si presenta al Salone Nautico di Venezia in grande stile, con una maestosa flotta di 9 modelli. L’edizione 2024 del Salone, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, mette in primo piano temi legati alla sostenibilità ambientale e all’innovazione, discutendo di soluzioni all’avanguardia in ambito di propulsioni elettriche, ibride e a idrogeno. Lo storico Arsenale sarà per il quinto anno consecutivo lo scenario ideale per accogliere il meglio della cantieristica italiana e internazionale. Ferretti Group, tra i principali espositori, porta a Venezia una flotta composta da 9 modelli, capitanati da due première mondiali: Custom Line Navetta 38 e Pershing GTX80. Saranno inoltre presenti Ferretti Yachts 580, Ferretti Yachts Infynito 90, Riva El-Iseo, Riva 56' Rivale, Riva 68' Diable, Pershing 8X e Wallywhy150

“Per chi costruisce barche di lusso, e cioè bellezza sull’acqua, non esiste palcoscenico più adatto del Salone Nautico di Venezia, una manifestazione che ogni anno, grazie all’impegno del sindaco Brugnaro e dell’amministrazione comunale, cresce come prestigio e come importanza - afferma l'avvocato Alberto Galassi, amminsitratore delegato di Ferretti Group -. Qui, infatti, presenteremo la nuova Custom Line Navetta 38, una meraviglia di design e arte navale, nello splendore dell’Arsenale, un luogo che da secoli ospita bellezza, armatori e marinai. Altra novità a cui teniamo molto è il primo Riva El-Iseo full electric che inaugura il segmento E-Luxury, 100% sostenibile e dimostrazione concreta che innovazione e attenzione all’ambiente vanno di pari passo".