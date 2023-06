Giornata storica per Ferretti Group: debutto positivo a Piazza Affari

A suonare la campanella il ceo, Alberto Galassi. Giornata storica per Ferretti Group. La società degli yacht di lusso ha fatto infatti il suo debutto a Piazza Affari, aprendo in rialzo del 4,67% rispetto ai 3 euro per azione fissati durante il collocamento, a 3,14 euro, per poi allinearsi gradualmente ai 3 euro dell'Ipo, registrando un controvalore superiore a 8 milioni di euro nei primi 20 minuti di contrattazioni. Il titolo, già quotato a Hong Kong, ha chiuso in rialzo dell’1,8% per 25,2 dollari locali. Da inizio anno ha guadagnato il 22%. L'ipo ha visto l'azionista di controllo Weichai raccogliere 265 milioni di euro in un processo che ha visto entrare come anchor investor anche Danilo Iervolino, editore di Bfc Media e L'Espresso e patron della Salernitana. Trai i principali anchor investor dell'operazione, insieme a Iervolino, avendo sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale, ci sono anche Chimera Abu Dhabi e Karel Komarek.