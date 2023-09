Estetica, avanguardia e innovazione tecnologica. Ferretti Group fa il pieno di premi ai World Yachts Trophies 2023, importante appuntamento del settore nautico organizzato dalla Sg Publications. L’evento si è svolto a Cannes, con la partecipazione di vari ospiti, personalità, rappresentanti delle aziende e addetti ai lavori. Ben cinque i riconoscimenti per Ferretti Group, che premiano l’attenzione verso lo stile, la capacità innovativa e la cura del dettaglio che caratterizzano i nuovi modelli presentati al Cannes Yachting Festival 2023. "Best Innovation" nella categoria 80-98 piedi (24-30 metri) per il Ferretti Yachts Infynito 90, mentre il Ferretti Yachts 580 può fregiarsi del titolo "Best Layout” nella categoria 45-64 piedi (13,70 – 19,50 metri). Riconoscimento anche per il Riva 82’ Diva con il "Best Exterior Design" nella categoria 80-98 piedi (24-30 metri), mentre al Pershing GTX116 è andato il titolo di "Best Innovation" nella categoria 98-164 piedi (30-50 metri). "Most Avant-Garde Yacht" è il risconoscimento ottenuto dal Wally Why150.