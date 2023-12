Il gruppo, viene aggiunto, "ha deciso di prendere parte attiva al cambiamento concentrandosi sull’autodifesa quale abilità sempre più cruciale, in grado non solo di aumentare la sicurezza personale ma anche di promuovere un senso di fiducia e empowerment". Gli insegnanti dei corsi sono professionisti della difesa personale della società Kma, con all’attivo anni di esperienza nell'insegnamento di tecniche efficaci di autodifesa.

Ferretti Group promuove corsi di autodifesa dedicati alle proprie dipendenti. L’iniziativa, spiegano dall'azienda specializzata nella produzione di yacht, "nasce dal desiderio del Gruppo di impegnarsi in maniera attiva nel contrastare la violenza di genere, visto il recente drammatico susseguirsi di eventi che mettono a rischio la sicurezza personale delle donne".

Ferretti Group in campo contro la violenza sulle donne: al via i corsi di autodifesa per le dipendenti