Ferretti Group prende il largo verso il Dubai International Boat Show

Ferretti Group si prepara a esporre bellezza, stile e innovazione al Dubai International Boat Show, che si svolgerà dal 28 febbraio al 3 marzo. L'evento, rinomato a livello mondiale per il suo prestigio, offre un palcoscenico dedicato ai modelli più iconici di superyacht di lusso provenienti da tutto il mondo. La flotta di Ferretti Group che splenderà al Salone è composta da 3 magnifiche barche, tra cui spicca la première dedicata al mercato mediorientale: Riva 82’ Diva, il flybridge dagli infiniti spazi esterni, ispirazione per nuovi standard in termini estetici e funzionali. Un vero fiore all’occhiello realizzato nei cantieri Riva de La Spezia pronto a sfilare insieme a due splendide imbarcazioni: Ferretti Yachts 780 e Pershing 8X. Accompagnerà il Gruppo negli Emirati una esclusiva selezione di partner del lusso: Flexjet, leader nella private aviation, Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff e Seabob.