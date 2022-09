Il 2022 da record di Ferretti prosegue al Salone Nautico di Genova

Sull’onda dei successi di Monaco e Cannes, Ferretti Group approda con la sua flotta al 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, l’appuntamento nautico tanto atteso da armatori e appassionati. Sotto i riflettori ci sarà il Ferretti Yachts 860, protagonista designato del Salone ed espressione inedita di un concept di navigazione che mette al primo posto l’armonia tra gli elementi stilistici e architettonici.

Tra le tante novità della barca, una speciale attenzione all’interconnessione tra esterni, disegnati dall’architetto Filippo Salvetti e gli interni, realizzati dallo Studio Ideaeitalia. Gli esterni svolgono, in piena continuità di finiture e arredi, funzioni conviviali e di relax, dilatando al contempo gli spazi sociali e di privacy a bordo. Numerose anche le innovazioni di design, tra cui l’introduzione delle vetrate a tutta altezza e delle potenze laterali in cristallo, che donano allo scafo un profilo filante e imponente.

Non solo flybridge: tra le novità degne di nota non può mancare il model year 2022 di Itama 62RS. Presentato in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival, l’open italiano si rinnova dal punto di vista tecnologico e dello stile, per offrire un’esperienza totalmente marina ed emozionante ai tanti amanti del brand. Oltre a Ferretti Yachts 860 e ad Itama 62RS, saranno presenti anche alcuni dei modelli Ferretti Group di maggior successo: i flybridge Ferretti Yachts 670, Custom Line 106, insieme a Dolceriva, Riva 76’ Perseo Super, Pershing 6X e wallytender43.

"È un piacere particolare esporre qui le nostre barche e incontrare i clienti e i tanti appassionati di nautica di cui il nostro Gruppo rappresenta una eccellenza. In quest’anno di crescita clamorosa per Ferretti Group è salita anche la quota di armatori italiani, a riprova del fatto che il lavoro fatto su avanguardia progettuale e nuovi modelli sta producendo ottimi risultati su tutti i mercati - afferma l'amministratore delegato, Alberto Galassi -. Al Salone Nautico di Genova abbiamo deciso di presentare 8 imbarcazioni tra le quali il nuovo Ferretti Yachts 860, un flybridge straordinario che esprime al meglio quel superiore gusto per l’eleganza e l’innovazione che solo la visione nautica di Ferretti Group sa mettere in campo ogni volta".

Sono 12 i partner del lusso che accompagneranno Ferretti Group durante l’intera durata del Salone, a partire da Land Rover, partner storico e leader nel segmento dei SUV di lusso, che accompagnerà clienti e armatori a bordo della nuova gamma Range Rover. Seguono Flexjet, leader nella private aviation che esporrà i propri modelli in scala, Culti e le sue essenze intriganti, gli eleganti arredi per esterni di Roda, e Seabob, una collaborazione ormai consolidata, con l’esposizione delle magnifiche limited edition con livrea customizzata, realizzate ad hoc per i brand del Gruppo.

Largo spazio anche alle eccellenze italiane, dal fashion al food&beverage: Dolce&Gabbana firma le uniformi di Gruppo, mentre Cipriani Food e Flamigni sono pronti a deliziare gli ospiti con ricette sopraffine. In alto i calici per brindare insieme con Veuve Cliquot, le selezioni de La Scolca e, per gli appassionati di spritz e drink, le iconiche e nuove proposte di Campari. A fine pasto o per un break veloce saranno disponibili le migliori selezioni di Lavazza.