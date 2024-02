Ferretti Group salpa in Florida al Miami International Boat Show con una flotta di sei yacht

Ferretti Group si prepara a salpare per la Florida in occasione del Miami International Boat Show, il celebre salone nautico statunitense in programma dal 14 al 18 febbraio. Per l’occasione il Gruppo presenta una flotta di sei yacht, fra i quali spiccano due première Amas: Riva 82’ Diva, il flybridge dagli sconfinati spazi esterni che propone un nuovo modo di interpretare le aree interne, presentato in anteprima mondiale allo scorso Salone Nautico di Cannes, e Itama 62RS, l’open yacht dalle linee sportive e dal fascino senza tempo. Le due anteprime dedicate al mercato americano saranno accompagnate dal Ferretti Yachts 860, il Pershing 8X, il Wallywhy150 e il Custom Line 106’. Al fianco del Gruppo ci sarà una selezione di partner che allieteranno ospiti e visitatori.