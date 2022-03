Ferretti sbarca ad Hong Kong, gli yacht di lusso quotati in borsa: incassati oltre 200 milioni

Ferretti Group inizierà le negoziazioni in Borsa a Hong Kong da giovedì. La società della nautica di lusso made in Italy, con sede a Forlì, ha infatti chiuso l'ipo lanciata con un prezzo d'offerta a 22,88 dollari di Hong Kong per azione (equivalenti a 2,66 euro). Gli investitori istituzionali internazionali e gli eventuali investitori privati cinesi hanno risposto all’offerta pubblica iniziale, acquistando 83.580.000 azioni. La capitalizzazione di mercato risulta di 890 milioni di euro e il totale del capitale raccolto è pari a 1.771,4 milioni di dollari di Hong Kong (circa 206 milioni).

Da giovedì si apriranno le negoziazioni con blocchi di 100 azioni, cui potranno prendere parte anche investitori privati internazionali attraverso banche e Sim che operano in loco. I proventi netti, ovvero i circa 206 milioni di euro (supponendo che l'opzione di over-allotment non sia esercitata), saranno destinati all'ampliamento del portafoglio prodotti e all'ulteriore potenziamento dell'eccellenza operativa "end-to-end"; all'arricchimento del suo esclusivo portafoglio di servizi ausiliari e all'espansione nei settori verticali più promettenti; infine, all'ulteriore sviluppo delle attività di ampliamento del brand e ad altri scopi aziendali generali.

"Siamo orgogliosi - ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore esecutivo del gruppo, l'avvocato Alberto Galassi - che il valore di Ferretti Group, la solidità finanziaria dei nostri azionisti e il lavoro del nostro team siano stati riconosciuti da un simile numero di investitori globali. Grazie anche alla loro fiducia, continueremo a crescere con maggiore potenza e accelerazione. Siamo sicuri che riusciremo a cogliere ancora più opportunità, rimanendo leader nel settore internazionale dello yachting. Ferretti Group è la più importante società europea ad avere portato a termine con successo la quotazione in Borsa negli ultimi mesi: il mercato ci ha accolto con grande entusiasmo, come uno dei simboli del lusso italiano nel mondo".