Nautica, Ferretti pronta ad incantare a Genova con una flotta di sette yacht e la novità Riva 82' Diva

Dopo l’inaugurazione dell’anno nautico nelle splendide cornici di Monaco e Cannes, Ferretti Group è pronto a salpare verso il Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 63esima edizione, nonché kermesse attesissima da tutto il comparto nautico. Il 2023 è un anno particolarmente importante per Ferretti Group che, dopo aver chiuso l’esercizio del 2022 con risultati eccellenti, ha completato la procedura di dual listing delle azioni ordinarie su Euronext Milano, affiancando la quotazione italiana a quella già in essere su Hong Kong Stock Exchange. In questo modo, oltre il 50% del capitale è sul mercato, facendo di Ferretti Group una public company sostenuta da investitori italiani e internazionali.

Un unicum al momento sul mercato, che ha permesso al Gruppo di continuare a ottenere performance molto positive: nel primo semestre del 2023 la società ha ottenuto ricavi pari a 580,8 milioni di euro (+8,6% rispetto al primo semestre del 2022), una marginalità del 14,7% (+1,2%), una posizione finanziaria netta equivalente a 320 milioni di cassa e una raccolta ordini in sei mesi di 573 milioni di euro. Il portafoglio ordini è salito così a 1,410 miliardi di euro al 30 giugno scorso, in crescita di circa il 15,8% rispetto al 30 giugno 2022 (quando era 1,2 miliardi di euro).

La flotta per l’occasione è composta da sette imbarcazioni rappresentative dei marchi Ferretti Yachts, Custom Line, Pershing, Wally e Riva tra cui svetta il modello novità Riva 82’ Diva, flybridge nato per scrivere un nuovo capitolo della storia della sua categoria incarnando l’eleganza e la raffinatezza del brand. Riva 82’ Diva si presenta con un nuovo concept degli spazi, sia interni che esterni, dove ogni ambiente è stato magistralmente disegnato per ottimizzarne spazio e funzionalità. Le aree esterne sono le indiscusse protagoniste dell’imbarcazione, pensate per consentire agli ospiti di vivere appieno il contatto con il mare e la navigazione, in spazi dalle dimensioni ampie e inedite per la categoria, a partire dal flybridge, che con i suoi 40 metri quadri si distingue come uno dei più grandi e generosi per queste dimensioni di yacht.

Riva 82’ Diva sarà accompagnato dai modelli wallytender43X, Ferretti Yachts 860, Ferretti Yachts 580, Pershing 7X, Dolceriva e Custom Line Navetta 30, il nuovo super yacht della linea dislocante Custom Line che unisce navigabilità, comfort, sicurezza e personalizzazione in un unico modello. Con una lunghezza di 28,43 m e un baglio di 7,3 metri, Navetta 30 è ambiziosa nei volumi ma solca le onde con eleganza e leggerezza sopraffini.

“Dopo la Private Preview di Monaco e il Cannes Yachting Festival, arrivare a Genova nella nostra splendida vetrina italiana, rappresenta un’occasione sempre importante. Godiamo di ottima forma, arriviamo da mesi intensi tra la quotazione su Piazza Affari e importanti investimenti e crediamo molto nelle potenzialità di sviluppo del nostro mercato domestico - afferma Alberto Galassi, Ceo di Ferretti Group -. Per l’occasione al Salone Nautico di Genova portiamo una flotta di sette straordinarie barche con importanti novità: il Riva 82’ Diva, flybridge risultato di una rivoluzione delle aree di bordo che conserva il fascino intramontabile del marchio Riva e ancora Navetta 30, opera d’arte viva di Custom Line dalle linee nette, forti, senza soluzione di continuità".

Al fianco del Gruppo, come sempre, partner del lusso che allieteranno ospiti e visitatori con tanti eventi in programma. Range Rover, confermato come partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nella private aviation, seguiti da Torello, Roda, Culti e Unopiù che firmano gli eleganti arredi interni ed esterni. Tra i numerosi partner italiani anche Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff, Lavazza con l’ultima selezione di miscele, e La Scolca e Veuve Clicquot per degustare nuove proposte di qualità e Campari.