Uno yacht speciale all'asta, un aiuto per i bimbi in El Salvador: Ferretti sostiene il fondo Unicef di David Beckham

Si è conclusa l'asta organizzata da Ferretti Group a sostegno del "7: The David Beckham Unicef Fund", con il ricavato dello yacht in edizione speciale che sarà devoluto a favore del lavoro dell'Unicef in El Salvador, per la creazione di spazi sicuri per l'apprendimento e il gioco dei bambini. Ferretti Group ha messo all'asta un'imbarcazione Riva Anniversario per raccogliere fondi che saranno destinati alla protezione dei bambini, in particolare di quelli che vivono in El Salvador e la cui vita è spesso minacciata dalla violenza.

Nel 2023, il 7 Fund ha garantito attività sportive, culturali e artistiche a oltre cinquemila bambini e adolescenti in El Salvador. Queste attività avevano l’obiettivo di promuovere l'inclusione, eliminare gli stereotipi di genere e rafforzare i legami comunitari, affrontando allo stesso tempo i problemi del Paese riguardo la violenza contro i bambini. Ad oggi, più di 36mila bambini di El Salvador hanno beneficiato di questo programma.

"Fornire ai bambini spazi sicuri per imparare e giocare è fondamentale per garantire la loro iscrizione al sistema scolastico e offrire loro l'opportunità di sviluppare appieno il proprio potenziale - ha dichiarato Carla Haddad Mardini, direttrice della raccolta fondi e partnership Private Sector dell'Unicef -. Per questo motivo siamo grati a Ferretti Group per la donazione fatta all'Unicef attraverso il 7 Fund". "Desidero ringraziare l'Unicef per la possibilità di contribuire, attraverso il nostro yacht, a una causa così nobile e meritevole come quella sostenuta da '7 Fund for Unicef' - sono le parole di Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti Group -. È un onore aver partecipato attivamente a questo progetto che offre speranza e opportunità a migliaia di bambini e alle loro famiglie".

In El Salvador, la violenza contro i bambini e gli adolescenti continua ad essere una delle maggiori sfide per la realizzazione dei loro diritti. Norme e atteggiamenti sociali perpetuano varie forme di violenza contro i bambini e gli adolescenti, anche a casa e a scuola. Nel 2023, l'istituzione capofila del sistema di protezione di El Salvador ha segnalato 28.779 violazioni dei diritti di bambini e adolescenti, l'87,45% delle quali sono legate a violenze e abusi.

Per contribuire ad affrontare questo problema, il 7 Fund sta lavorando in sei delle aree più violente di El Salvador per aiutare a prevenire e rispondere agli atti di violenza contro bambini e adolescenti. L'obiettivo è quello di aiutarli a frequentare la scuola rendendo gli spazi pubblici più sicuri e a misura di bambino e di rafforzare i servizi di protezione dell'infanzia, rendendoli più accessibili. Il 7 Fund mira anche a fornire a tutti i bambini delle sei aree l'opportunità di praticare sport in sicurezza, in modo che possano sviluppare la resilienza e imparare abilità utili per la vita.

Il "7: The David Beckham UNICEF Fund" è stato lanciato nel febbraio 2015 in occasione del decimo anno da Goodwill Ambassador dell'Unicef di David Beckham. Il Fondo è una partnership unica tra David Beckham e l'Unicef che contribuisce a dare ai bambini vulnerabili e svantaggiati l'opportunità di sviluppare il loro pieno potenziale.