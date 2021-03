Ricerca, talento e tecnologia: il nuovo gioiello della nautica è made in Forlì

Nuovo gioiello della nautica made in Forlì. E' stato varato a Cattolica, per un armatore francese, il primo esemplare di Ferretti Yachts 1000, prima imbarcazione del cantiere con una configurazione interamente wide body. Il varo è il traguardo di un percorso progettuale improntato sulla ricerca della perfezione: dagli investimenti straordinari in Ricerca e Sviluppo alle migliaia di ore impiegate nel design navale, dal lungo periodo di prototipazione sullo stampo nello stabilimento "Modelli e Stampi" di Forlì all’altrettanto lunga e delicata fase di attraversamento produttivo nel cantiere di Cattolica: la nuova ammiraglia è un progetto che unisce talento e tecnologia, capacità di innovare e artigianalità.

Il primo Ferretti Yacht 1000 ha toccato il mare, ma sono state già vendute tre unità. "La nuova ammiraglia è un’emozionante opera corale in cui confluiscono e si fondono insieme l’estro, la visione e la passione di tante persone capaci e talentuose - esordisce l'amministratore delegato di Ferretti Group, l'avvocato Alberto Galassi -. A tutte loro, che sono il fattore vincente di Ferretti Yachts, va il mio “grazie 1000” per come hanno portato a termine, in questo anno complicato, un progetto straordinario come quello di Ferretti Yachts 1000. Questa barca fantastica è davvero una bellissima isola privata in cui immaginare il proprio futuro, a contatto con il mare e con il meglio dell’arte nautica Made in Italy".

Ferretti Yachts 1000 è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall'ingegner Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il nuovo concept degli interni. Alla base del progetto, l’idea di massima dimensione del comfort e del wellbeing sia negli spazi outdoor che indoor, dove domina l’essenza del gusto Made in Italy. Il design, sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato, interpretando al meglio i valori espressi dal claim “Just Like Home”: comfort, italianità, design senza tempo e artigianalità.