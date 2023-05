Fibra ottica nella zona industriale di Villa Selva, il plauso di Confindustria: "Innovazione per vincere le sfide del futuro"

Confindustria Romagna esprime "soddisfazione" per l’arrivo della fibra ottica ultraveloce nella zona industriale di Villa Selva. "Si tratta di un’operazione significativa che Confindustria Romagna ha appoggiato e supportato con la convinzione della necessità di migliorare la dotazione infrastrutturale e la competitività di una delle zone industriali più importanti del territorio - viene evidenziato dall'associazione degli industriali -. Un risultato reso possibile grazie all’impegno della forlivese Zal Telecomunicazioni, associata a Confindustria Romagna, che è stata scelta per la realizzazione dell’intervento da FibreConnect. Per essere attrattivi e potere rispondere alle richieste di un mercato caratterizzato da continui mutamenti, oggi le aziende devono viaggiare veloci e potere avere a disposizione una connessione a internet al passo coi tempi. L’innovazione e la fibra ottica sono fondamentali per operare in chiave innovativa a livello internazionale e per vincere le sfide del futuro".