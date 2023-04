A Rimini in partenza Fieravicola, la vetrina dedicata al settore delle carni bianche e delle uova

Al via la Fieravicola, la tradizionale fiera business forlivese ora trasferita a Rimini e unità al Macfrut. La vetrina dedicata al settore delle carni bianche e delle uova e a tutta la filiera integrata, che si svolge dal 3 al 5 maggio al Rimini Expo Centre, in concomitanza con Macfrut fiera internazionale dell’Ortofrutta. Le due manifestazioni verranno inaugurate il 3 maggio alle ore 11 alla presenza di Francesco Lollobrigida Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La 53° edizione di Fieravicola è organizzata a cadenza biennale da Fieravicola Srl in collaborazione con Assoavi e Unaitalia, ed è appuntamento per tutta la filiera con la presenza di espositori rappresentativi di tutte le segmentazioni: dalla mangimistica e la genetica, alle tecnologie e impianti di lavorazione e confezionamento, trasporto e logistica, attrezzature agricole per zootecnia, tecnologie per la sostenibilità ambientale, marketing, veterinaria. Ci sono 155 espositori presenti a questa edizione e oltre 150 buyer internazionali dal Nord Africa, Sahel, Turchia e Est Europa che animeranno i padiglioni del quartiere fieristico per tre giorni di business e incontri. Il 3 maggio tavola rotonda condotta da Simona Ventura sui consumi e sui trend di mercato di uova e carni bianche introdotto dallo studio Ismea, apre un interessante programma convegnistico.